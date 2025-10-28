Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Головне за ніч та ранок вівторка, 28 жовтня: майже 220 боєзіткнень, бої за Покровськ

Нічна повітряна атака, 218 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, відключення світла.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Сили оборони нарощують угруповання для захисту Покровська, повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня президент Володимир Зеленський. За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях.

Місто залишається головною ціллю росіян. Вони готувалися його захопити ще рік тому. “Тому сказати, що все зараз неправильно робиться, – мені здається, не дуже об'єктивно з точки зору того, де ми зараз з Покровськом. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у «рускіх» сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть «продати» американцям, у них немає”, – сказав він.

За даними Зеленського, росіяни показували США мапу з уже окупованим Покровськом і розповідали, що змогли захопити 90% сходу України.

Зеленський вважає, що всі сили росіяни кинули на Покровськ, оскільки не можуть взяти Куп’янськ.

Докладніше – в новині.

Президент Зеленський також розповів журналістам, що 90-95% далекобійних уражень Україна здійснює зброєю власного виробництва.

З європейської зброї для таких цілей використовують лише французько-британські Storm Shadow і SCALP. Британську модифікацію Storm Shadow застосовують у більшій кількості, SCALP – у меншій.

Більше жодної зброї Європи Україна не застосовує, бо вона її не має.

Про інші заяви Володимира Зеленського - в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 218 боєзіткнень, 79 - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1060 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 137 850 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі Сили ППО збили 26 ворожих безпілотників із 38.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків.

Докладніше – в новині.

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок 28 жовтня є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів, повідомляє Укренерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 жовтня, станом на 6:30, воно було на 1,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
