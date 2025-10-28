Головне за ніч та ранок вівторка, 28 жовтня: майже 220 боєзіткнень, бої за Покровськ

Сили оборони нарощують угруповання для захисту Покровська, повідомив на зустрічі з журналістами 27 жовтня президент Володимир Зеленський. За його словами, в місті перебуває близько 200 окупантів, що розосереджені по різних місцях.

Місто залишається головною ціллю росіян. Вони готувалися його захопити ще рік тому. “Тому сказати, що все зараз неправильно робиться, – мені здається, не дуже об'єктивно з точки зору того, де ми зараз з Покровськом. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у «рускіх» сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть «продати» американцям, у них немає”, – сказав він.

За даними Зеленського, росіяни показували США мапу з уже окупованим Покровськом і розповідали, що змогли захопити 90% сходу України.

Зеленський вважає, що всі сили росіяни кинули на Покровськ, оскільки не можуть взяти Куп’янськ.

Докладніше – в новині.

Президент Зеленський також розповів журналістам, що 90-95% далекобійних уражень Україна здійснює зброєю власного виробництва.

З європейської зброї для таких цілей використовують лише французько-британські Storm Shadow і SCALP. Британську модифікацію Storm Shadow застосовують у більшій кількості, SCALP – у меншій.

Більше жодної зброї Європи Україна не застосовує, бо вона її не має.

Про інші заяви Володимира Зеленського - в наших новинах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 218 боєзіткнень, 79 - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 32 атаки у районах Олександро-Калинового, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 28 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Філія, Піддубне, Олександроград, Новоселівка, Вербове, Олексіївка, Новогригорівка та Успенівка.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, район зосередження озброєння і військової техніки та пункт управління окупантів.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1060 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 137 850 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі Сили ППО збили 26 ворожих безпілотників із 38.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків.

Докладніше – в новині.

Внаслідок російських ударів по енергооб’єктах – на ранок 28 жовтня є знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання для всіх споживачів, повідомляє Укренерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками попередніх російських обстрілів – у кількох регіонах України сьогодні з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 1 до 2 черг.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 28 жовтня, станом на 6:30, воно було на 1,8% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у понеділок. Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!