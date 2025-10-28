За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 137 850 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.10.25
- особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб
- танків – 11 299 (+6) од.
- бойових броньованих машин – 23 508 (+28)
- артилерійських систем – 34 044 (+8)
- РСЗВ – 1 529 (+2)
- засоби ППО – 1 230 (+0)
- літаків – 428 (+0)
- гелікоптерів – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108)
- крилаті ракети – 3 880 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131)
- спеціальна техніка – 3 984 (+3)
Дані уточнюються.