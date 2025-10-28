У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 137 850 військових. 

Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів
Фото: скрин

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 137 850 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.10.25

  • особового складу – близько 1 137 850 (+1 060) осіб
  • танків – 11 299 (+6) од.
  • бойових броньованих машин – 23 508 (+28) 
  • артилерійських систем – 34 044 (+8)
  • РСЗВ – 1 529 (+2) 
  • засоби ППО – 1 230 (+0)
  • літаків – 428 (+0)
  • гелікоптерів – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 75 054 (+108)
  • крилаті ракети – 3 880 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0) 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 786 (+131)
  • спеціальна техніка – 3 984 (+3)

Дані уточнюються. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies