Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 28.10.25

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1060 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 137 850 військових.

Росія вже втратила в Україні близько 1 137 850 військових.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies