Російські дрони атакували Чугуїв на Харківщині

наслідки одного з російських обстрілів Чугуєва

Росія атакувала місто Чугуїв безпілотниками.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу БпЛА зазнало пошкоджень цивільне підприємство.

«Спалахнула пожежа. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. На місці ворожого удару працюють підрозділи ДСНС. Деталі з'ясовуються», - додав очільник області.