Війна

Сили оборони: підрив греблі Бєлгородського водосховища ускладнив плани окупантів на Харківщині

Ворог тисне на всіх напрямках фронту Харківщини, включно з Вовчанськом, Куп’янськом та Лиманським.

Сили оборони: підрив греблі Бєлгородського водосховища ускладнив плани окупантів на Харківщині
Ілюстративне фото
Фото: 108 окрема Кодацька бригада ТрО

Підрив греблі Бєлгородського водосховища вплинув на боєздатність російських військ на Вовчанському напрямку.

Про це повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі, передає Укрінформ.

За словами Трегубова, ця природна катастрофа змусила російське командування змінювати плани на ходу. 

"Час на війні і час точного планування дуже багато значить. Вони мають зараз змінювати плани на ходу. Чи врятує це ситуацію повністю, чи це призведе до повної небоєздатності – навряд, але вплине достатньо, щоб оборона на Вовчанському напрямку була краще підготовлена і стикалася з меншими викликами", – зазначив речник.

Водночас ситуація на Куп’янському напрямку залишається складною. Російські війська просуваються малими групами піхоти, намагаються закріпитися в будівлях північної частини міста та проводять рейдові дії до центру. 

"Будівлі знищуються, росіяни в них знищуються, але це стандартна тактика малого просочування, яку вони застосовують уздовж усієї лінії розмежування", – пояснив Трегубов.

За його словами, окупанти мають значну перевагу в живій силі та не шкодують її, тож інтенсивність їхніх дій залишатиметься високою до зими. "У них ще достатньо сил для ведення наступу такої інтенсивності, якою вони зараз діють. Зимою вести атаки малими групами буде важче, але вони продовжуватимуть тиск, зокрема на Куп’янському напрямку", – додав речник.

Трегубов також підкреслив, що ворог тисне на всіх напрямках фронту Харківщини, включно з Вовчанськом, Куп’янськом та Лиманським.
