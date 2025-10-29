Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

На Одещині затримали ексчиновника військової адміністрації, який продавав “бронь” ухилянтам

Раніше його затримували за переправлення чоловіків за кордон.

На Одещині затримали ексчиновника військової адміністрації, який продавав “бронь” ухилянтам
ДБР
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань викрило й затримало колишнього посадовця однієї з районних військових адміністрацій Одеської області, який налагодив схему фіктивного бронювання військовозобов’язаних.

Як ідеться на сайті ДБР, колишній завідувач сектору мобілізаційної роботи організував одразу дві схеми заробітку на ухилянтах. Раніше Бюро уже викривало його на переправленні чоловіків, які підлягали мобілізації, за кордон. Після цього він погодився “співпрацювати” зі слідством, однак водночас запустив нову незаконну схему.

За оперативними даними, фігурант пропонував військовозобов’язаним за 16 тисяч доларів зняти їх із розшуку та “працевлаштувати” на об’єкт критичної інфраструктури. Таке фіктивне бронювання давало ухилянтам можливість навіть виїхати за межі України.

23 жовтня правоохоронці затримали чоловіка під час отримання нового траншу хабаря за “бронювання”.

Експосадовцю повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна. Слідчі перевіряють коло можливих співучасників схеми.
﻿
