Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Генштаб: кожне третє боєзіткнення від початку доби відбулось на Покровському напрямку

На Олександрівському напрямку відбулось 20 боєзіткнень, ще 17 - на Костянтинівському.

Ілюстративне фото
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Станом на 22:00 28 жовтня відбулося 135 бойових зіткнень.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загарбники завдали 38 авіаційних ударів, скинувши 90 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2740 дронів-камікадзе та здійснили 2973 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Також ворог завдав вісім авіаційних ударів, при цьому скинув 21 керовану авіабомбу, здійснив 151 обстріл, з яких сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників в районах населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Дві атаки досі тривають.

На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили п’ять штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районі населеного пункту Піщане та в бік Шийківки.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 10 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Зелений Гай, Дерилове, Новоселівка та в бік населених пунктів Коровій Яр, Дробишеве. Досі у чотирьох локаціях бої продовжуються.

На Слов’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися у районах населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Серебрянка та Григорівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення, підрозділи противника намагалися просунутися у напрямку Віролюбівки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Степанівки та Софіївки. Два боєзіткнення досі тривають.

Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 45 разів намагалися прорвати українську оборону у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Родинське, Новоекономічне, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Миролюбівка, Мирноград, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія. В деяких локаціях бої не припиняються.

Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 113 окупантів, з яких 83 — безповоротно. Наші захисники знищили один мотоцикл, 11 БпЛА та сім укриттів особового складу окупантів. Також значно пошкоджено два укриття особового складу, чотири одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 18 ворожих атак на позиції наших військ у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Успенівка, Новогригорівка, Рибне, Павлівка, Вишневе, ще два бойових зіткнення тривають дотепер. Авіаційного удару зазнала Новоолександрівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили сім спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районах Новомиколаївки та Лугівського. Авіація противника вдарила по Рівнопіллю, Успенівці, Білогір’ю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку загарбники сім разів намагалися просунутися в районі населених пунктів Щербаки, Степове та у бік Новоандріївки й Новоданилівки. Оріхів зазнав авіаударів ворога.

На Придніпровському напрямку противник здійснив три безрезультатні спроби наступу, зазнав втрат.

Сьогодні варто відзначити воїнів 40-ї окремої бригади берегової охорони, які ефективно протидіють ворогу.
