Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
​Жительку Харкова засудили за державну зраду через роботу на росіян

Вона коригувала ракетно-бомбові удари окупантів і чекала на окупацію Харкова та східного регіону.

​Жительку Харкова засудили за державну зраду через роботу на росіян
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жительку Харкова, яка працювала на російську воєнну розвідку.

За інформацією СБУ, жінка коригувала ракетно-бомбові удари росіян і чекала на окупацію Харкова та східного регіону. До поля зору російських спецслужб вона потрапила після того, як публічно закликала в Telegram-каналах до захоплення міста.

Після вербування агентка пройшла інструктаж із прихованого спостереження за підрозділами Сил оборони. Вона фотографувала українські позиції та надсилала ці дані разом із координатами й коментарями представникам ГРУ.

Отриману інформацію ворог використовував для підготовки масованих ударів по Харкову. Під час обшуків у зловмисниці вилучили смартфон із доказами її агентурної діяльності.

Суд визнав її винною у державній зраді в умовах воєнного стану.
