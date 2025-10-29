​Жительку Харкова засудили за державну зраду через роботу на росіян

Вона коригувала ракетно-бомбові удари окупантів і чекала на окупацію Харкова та східного регіону.

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна жительку Харкова, яка працювала на російську воєнну розвідку.

За інформацією СБУ, жінка коригувала ракетно-бомбові удари росіян і чекала на окупацію Харкова та східного регіону. До поля зору російських спецслужб вона потрапила після того, як публічно закликала в Telegram-каналах до захоплення міста.

Після вербування агентка пройшла інструктаж із прихованого спостереження за підрозділами Сил оборони. Вона фотографувала українські позиції та надсилала ці дані разом із координатами й коментарями представникам ГРУ.

Отриману інформацію ворог використовував для підготовки масованих ударів по Харкову. Під час обшуків у зловмисниці вилучили смартфон із доказами її агентурної діяльності.

Суд визнав її винною у державній зраді в умовах воєнного стану.