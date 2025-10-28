Зеленський: із листопада треба запустити експорт української зброї

«На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва», - наголсоив глава держави.

У листопаді мають запустити програму контрольованого експорту української зброї.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради із Кабміном 28 жовтня.

За словами, відповідне доручення отримав глава Міноборони Денис Шмигаль.

«Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків. Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця», - сказав Зеленський.

Він додав, що «на кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави».