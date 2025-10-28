Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: із листопада треба запустити експорт української зброї

«На кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва», - наголсоив глава держави.

Зеленський: із листопада треба запустити експорт української зброї
Володимир Зеленський
Фото: Сайт президента

У листопаді мають запустити програму контрольованого експорту української зброї.

Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумками наради із Кабміном 28 жовтня.

За словами, відповідне доручення отримав глава Міноборони Денис Шмигаль.

«Міністр оборони України має до кінця року забезпечити повне виконання завдань по виробництву й постачанню дронів – FPV, дронів-перехоплювачів та дронів для дипстрайків. Програму контрольованого експорту нашої зброї треба запустити вже наступного місяця», - сказав Зеленський.

Він додав, що «на кінець року маємо вийти на показник 50+ відсотків зброї українського виробництва в захисті нашої держави».
Теми: , , ,
