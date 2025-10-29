Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
У ніч на середу підрозділи Сил оборони уразили два НПЗ та газопереробний завод в Росії
У ніч на середу підрозділи Сил оборони уразили два НПЗ та газопереробний завод в Росії

У ніч на середу підрозділи Сил оборони уразили два НПЗ та газопереробний завод в Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 29 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони уразили два нафтопереробні заводи, задіяні в забезпеченні армії країни-агресора. На території підприємств зафіксовано вибухи та пожежі, передає Генштаб ЗСУ. 

Так, уражено Новоспаський НПЗ в населеному пункті Новоспаське, Ульяновська область рф. Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу "Промінвест". Головний напрямок діяльності – первинна переробка вуглеводнів. Об’єм переробки становить 600 тис. тонн нафти на рік (0,2% загальної російської переробки). Завод виробляє бензин, дизпаливо та мазут. Забезпечує паливом внутрішнє споживання РФ, а також здійснює експорт нафтопродуктів. 

Також уражено Марійський НПЗ у населеному пункті Табашино, республіка Марій Ел. На об’єкті – вибухи й пожежа. Завод забезпечує внутрішні потреби Приволзького федерального округу. Проєктна потужність переробки – 1,3 млн тонн на рік, що становить 0,5% всієї переробки РФ. Має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

Результати місій та ступінь завданих збитків уточнюються.

Крім того, вітчизняні ударні безпілотники цієї ночі уразили Будьоновський газопереробний завод у місті Будьоновськ Ставропольського краю РФ. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1. Проєктна потужність переробки цього ГПЗ – 2,2 млрд куб. м газу на рік. Забезпечує газом низку підприємств у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

Як зазначає Генштаб, виведення з ладу потужностей зазначених підприємств на території РФ знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.
﻿
