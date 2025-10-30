Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Війна

На Київщині через російські обстріли знищені авто та пошкоджені житлові будинки

Борисполі постраждала 35-річна жінка.

Фото: Микола Калашник

Унаслідок чергової атаки РФ по Київській області відомо про постраждалу, також зафіксовані пошкодження і руйнування.  В області працювали сили ППО — є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Завдяки роботі ППО на Київщині знищено 60 ворожих дронів. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

"На жаль, у Борисполі постраждала жінка 35 років. Наразі вона знаходиться у лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Жінка отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок, перелом ключиці", — ідеться у повідомленні.

У Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено 9 автомобілів та 8 автобусів, 2 автомобілі знищено. 

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок. 

"Оперативні служби на місцях. Роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки продовжуються. Працюємо з місцевою владою та нашими партнерами щодо організації допомоги людям", — додає Калашник.

  • Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Відомо про пошкодження в Івано-Франківській області, Вінницькій, Львівській та Рівненській.
