На Київщині через російські обстріли знищені авто та пошкоджені житлові будинки

Унаслідок чергової атаки РФ по Київській області відомо про постраждалу, також зафіксовані пошкодження і руйнування. В області працювали сили ППО — є збиті ворожі цілі.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

Завдяки роботі ППО на Київщині знищено 60 ворожих дронів. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.

"На жаль, у Борисполі постраждала жінка 35 років. Наразі вона знаходиться у лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Жінка отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок, перелом ключиці", — ідеться у повідомленні.

У Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено 9 автомобілів та 8 автобусів, 2 автомобілі знищено.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

"Оперативні служби на місцях. Роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки продовжуються. Працюємо з місцевою владою та нашими партнерами щодо організації допомоги людям", — додає Калашник.