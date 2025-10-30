На Київщині через російські обстріли знищені авто та пошкоджені житлові будинки

Унаслідок чергової атаки РФ по Київській області відомо про постраждалу, також зафіксовані пошкодження і руйнування. В області працювали сили ППО — є збиті ворожі цілі.
Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.
Завдяки роботі ППО на Київщині знищено 60 ворожих дронів. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено.
"На жаль, у Борисполі постраждала жінка 35 років. Наразі вона знаходиться у лікарні. Вся необхідна медична допомога надається. Жінка отримала термічні опіки тіла, різані та рвані рани нижніх і верхніх кінцівок, перелом ключиці", — ідеться у повідомленні.
У Бориспільському районі пошкоджено 7 приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибиті вікна. Пошкоджено 9 автомобілів та 8 автобусів, 2 автомобілі знищено.
У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.
"Оперативні служби на місцях. Роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки продовжуються. Працюємо з місцевою владою та нашими партнерами щодо організації допомоги людям", — додає Калашник.
- Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Відомо про пошкодження в Івано-Франківській області, Вінницькій, Львівській та Рівненській.