Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Наразі погодинні відключення скасовані на всій території України

Однак є імовірність повернення відключень упродовж доби. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається, особливо з з 14:00 до 22:00.

Наразі погодинні відключення скасовані на всій території України
Внаслідок вже третьої з початку цього місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, повідомляє Укренерго.  

Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання та заживити усіх споживачів. 

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками сьогоднішнього та попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України вранці вимушено застосовувались спершу аварійні, а згодом погодинні відключення електроенергії. 

Наразі погодинні відключення скасовані на всій території України. Однак є імовірність повернення відключень упродовж доби. Відповідні повідомлення будуть на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В окремих регіонах – до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 30 жовтня, станом на 6:00, воно було таким же, як в цей час попереднього дня – у середу. 

Вчора, 29 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 28 жовтня. 

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 14:00 до 22:00.
