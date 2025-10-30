Однак є імовірність повернення відключень упродовж доби. Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається, особливо з з 14:00 до 22:00.

Внаслідок вже третьої з початку цього місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі, повідомляє Укренерго.

Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання та заживити усіх споживачів.

Через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками сьогоднішнього та попередніх російських обстрілів – в усіх регіонах України вранці вимушено застосовувались спершу аварійні, а згодом погодинні відключення електроенергії.

Наразі погодинні відключення скасовані на всій території України. Однак є імовірність повернення відключень упродовж доби. Відповідні повідомлення будуть на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

В окремих регіонах – до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 30 жовтня, станом на 6:00, воно було таким же, як в цей час попереднього дня – у середу.

Вчора, 29 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,1% вищим, ніж максимум попереднього дня – у вівторок, 28 жовтня.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 14:00 до 22:00.