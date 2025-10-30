Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Росіяни атакували Гуляйпільську громаду на Запоріжжі, є постраждалий

Росіяни ударили FPV-дроном по громаді.

Росіяни атакували Гуляйпільську громаду на Запоріжжі, є постраждалий
Наслідки російського удару
Фото: Запорізька ОВА

Російські окупанти атакували FPV-дроном Гуляйпільську громаду Запорізької області, унаслідок обстрілу поранений чоловік.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни ударили FPV-дроном по території Гуляйпільської громади", — ідеться у повідомленні.

Постраждалому надана уся необхідна допомога.

  • Під час нічної масованої атаки вночі 30 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю. Били росіяни і дронами, і ракетами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури і житлову забудову, зокрема гуртожиток. Кількість потерпілих зросла до 17 осіб, серед них дворічна дівчинка. Також рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув.
