Росіяни атакували Гуляйпільську громаду на Запоріжжі, є постраждалий

"Чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни ударили FPV-дроном по території Гуляйпільської громади", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies