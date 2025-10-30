Росіяни атакували Гуляйпільську громаду на Запоріжжі, є постраждалий

Російські окупанти атакували FPV-дроном Гуляйпільську громаду Запорізької області, унаслідок обстрілу поранений чоловік.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Росіяни ударили FPV-дроном по території Гуляйпільської громади", — ідеться у повідомленні.
Постраждалому надана уся необхідна допомога.
- Під час нічної масованої атаки вночі 30 жовтня росіяни вдарили по Запоріжжю. Били росіяни і дронами, і ракетами. Пошкоджено об'єкт інфраструктури і житлову забудову, зокрема гуртожиток. Кількість потерпілих зросла до 17 осіб, серед них дворічна дівчинка. Також рятувальники дістали з-під завалів людину. На жаль, чоловік загинув.