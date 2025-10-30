РФ атакувала енергооб'єкт у Чернігові, в області є пошкодження

Увечері 29 жовтня росіяни вдарили безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктурі в центрі Чернігова. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідній житловій багатоповерхівці та адмінбудівлі, каже очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Також у Корюківському районі ворожий дрон поцілив у складське приміщення — колишній с/г обʼєкт. У Прилуцькому районі агресор атакував транспортну інфраструктуру.

Минулої доби під ударом опинився 21 населений пункт Чернігівської області. 49 обстрілів — 92 вибухи.