ГоловнаСуспільствоВійна

РФ атакувала енергооб'єкт у Чернігові, в області є пошкодження

РФ здійснила 49 обстрілів.

РФ атакувала енергооб'єкт у Чернігові, в області є пошкодження
Фото: В'ячеслав Чаус

Увечері 29 жовтня росіяни вдарили безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктурі в центрі Чернігова. Вибуховою хвилею вибило вікна в сусідній житловій багатоповерхівці та адмінбудівлі, каже очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. 

Також у Корюківському районі ворожий дрон поцілив у складське приміщення — колишній с/г обʼєкт. У Прилуцькому районі агресор атакував транспортну інфраструктуру. 

Минулої доби під ударом опинився 21 населений пункт Чернігівської області. 49 обстрілів — 92 вибухи.

  • У ніч на 30 жовтня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знищили 623 повітряні цілі.
Теми: , ,
﻿
