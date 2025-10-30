Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
На Одещині на ринку “7-й кілометр” натовп напав на військових ТЦК та перекинув їхній автомобіль

Є постраждалі серед військовослужбовців. Правоохоронці встановлюють нападників.

На Одещині на ринку “7-й кілометр” натовп напав на військових ТЦК та перекинув їхній автомобіль
Фото: скрін

На Одещині на ринку “7-й кілометр” натовп напав на військових ТЦК та перекинув їхній автомобіль, повідомив Одеський обласний ТЦК.

“Одеський обласний ТЦК та СП офіційно повідомляє про факт групового нападу на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання ними службових обов'язків”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що сьогодні, 30 жовтня, під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, військовослужбовці одного з районних ТЦК та СП зазнали групового нападу. Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців.

“Ми розцінюємо цей випадок не просто як хуліганство чи акт протесту, а як прямий напад та спробу силового перешкоджання законним мобілізаційним заходам. Подібні дії є абсолютно неприпустимими! Жодне непогодження з діями державних органів не може виправдати насильство проти військовослужбовців, які виконують свій конституційний обов'язок”, – повідомляє ТЦК.

Також зазначається, що наразі правоохоронними органами проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення та ідентифікації всіх осіб, причетних до цього правопорушення. Увесь перебіг подій зафіксовано на боді-камери військовослужбовців ТЦК та СП. Ці матеріали вже передаються слідству.

Дії нападників підпадають під низку статей Кримінального кодексу України, відповідальність за які є вкрай суворою.“Закликаємо громадян не піддаватися на провокації та нарешті усвідомити, що подібні акти насильства працюють виключно на користь ворога та шкодять обороноздатності країни”, – йдеться в повідомленні.
