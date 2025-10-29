Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоПодії

Експрацівницю Реєстраційної служби підозрюють у пособництві привласненню майна київського заводу «Арсенал»

Йдеться про майно оборонного підприємства, розташованого на ділянці площею 25 гектарів у центральній частині Києва.

Експрацівницю Реєстраційної служби підозрюють у пособництві привласненню майна київського заводу «Арсенал»
Фото: Офіс генпрокурора

Колишній співробітниці Державної реєстраційної служби України повідомили про підозру у сприянні заволодінню державним майном в особливо великих розмірах, передає Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, йдеться про майно оборонного підприємства, розташованого на ділянці площею 25 гектарів у центральній частині Києва. У 2007 році частину нерухомості цього підприємства передали у спільну діяльність із приватними компаніями. Згодом представники цих компаній намагалися через суд отримати право власності на окремі приміщення, але суд відмовив.

У 2013 році підозрювана зареєструвала право спільної часткової власності на користь цих компаній, використавши судове рішення, яке ще не набрало чинності й пізніше було скасоване. Унаслідок цього державне майно вибуло з власності оборонного підприємства.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство проводить Державне бюро розслідувань, встановлюють інших можливих учасників схеми.

Зі свого боку ДБР повідомила, що йдеться про завод «Арсенал». За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур. Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.

Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies