Експрацівницю Реєстраційної служби підозрюють у пособництві привласненню майна київського заводу «Арсенал»

Йдеться про майно оборонного підприємства, розташованого на ділянці площею 25 гектарів у центральній частині Києва.

Колишній співробітниці Державної реєстраційної служби України повідомили про підозру у сприянні заволодінню державним майном в особливо великих розмірах, передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, йдеться про майно оборонного підприємства, розташованого на ділянці площею 25 гектарів у центральній частині Києва. У 2007 році частину нерухомості цього підприємства передали у спільну діяльність із приватними компаніями. Згодом представники цих компаній намагалися через суд отримати право власності на окремі приміщення, але суд відмовив.

У 2013 році підозрювана зареєструвала право спільної часткової власності на користь цих компаній, використавши судове рішення, яке ще не набрало чинності й пізніше було скасоване. Унаслідок цього державне майно вибуло з власності оборонного підприємства.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Слідство проводить Державне бюро розслідувань, встановлюють інших можливих учасників схеми.

Зі свого боку ДБР повідомила, що йдеться про завод «Арсенал». За даними слідства державний реєстратор, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно зареєструвала право приватної власності на державне майно в інтересах трьох приватних структур. Ділки незаконно привласнили понад 29 тис. кв. м комплексу, збитки держави оцінюються у понад 134 мільйони гривень.

Колишній посадовиці, яка нині здійснює адвокатську діяльність, повідомлено про підозру у пособництві у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).