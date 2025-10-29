Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Джерела: ЦСО "А" атакував РЛС, нафтобазу і ЗРК "Панцир" окупантів у Криму

Ворог зазнав матеріальних втрат. 

Джерела: ЦСО "А" атакував РЛС, нафтобазу і ЗРК "Панцир" окупантів у Криму
ЦСО А провело атаку по ворожих об'єктах у Криму
Фото: Astra

Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ вночі 29 жовтня атакували російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили співрозмовники редакції LB в СБУ.

Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. 

Також окупанти втратили дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону ворога на кримському напрямку.

Окрім цього, безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, було видно величезний стовп чорного диму. Зафіксовано також приліт безпілотника по нафтобазі "Комсомольська".

"СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. «Бавовна» палатиме й надалі", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies