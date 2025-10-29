Джерела: ЦСО "А" атакував РЛС, нафтобазу і ЗРК "Панцир" окупантів у Криму

ЦСО А провело атаку по ворожих об'єктах у Криму

Ударні безпілотники ЦСО "А" СБУ вночі 29 жовтня атакували російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили співрозмовники редакції LB в СБУ.

Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога.

Також окупанти втратили дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону ворога на кримському напрямку.

Окрім цього, безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, було видно величезний стовп чорного диму. Зафіксовано також приліт безпілотника по нафтобазі "Комсомольська".

"СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом. Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. «Бавовна» палатиме й надалі", — зазначило поінформоване джерело в СБУ.