Уночі Сили ППО збили 26 ворожих безпілотників із 38

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння уламків.

У ніч на 28 жовтня Росія атакувала Україну 38 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, близько 25 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.