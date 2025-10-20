Зеленський: ситуація складна в Покровську і на Новопавлівському напрямку, де триває боротьба за звільнення 4 сіл

Ситуація у Покровську складна, там Сили оборони багато роблять для знищення окупантів. Також важко на Новопавлівському напрямку, де ворог раніше захопив вісім сіл Дніпропетровської області.
Чотири з них Сили оборони вже звільнили, а за інші триває боротьба. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 19 жовтня, передає кореспондент LB.
На околицях Лимана, за словами президента, росіян немає, а дані про це були дезінформацією. Всі ворожі спроби пройти до Лимана були ліквідовані.
Кращим стан справ для захисників став у Куп'янську та в Сумській області, додав президент.
“Сумський напрямок – там у нас трішки краще стало”, – поінформував він про основні зміни на фронті.
- Покровськ – місто Донецької області, що тривалий час було основним напрямком наступу росіян. 16 жовтня Генштаб повідомив, що в ньому і на його околицях відбуваються "контрдиверсійні і стабілізаційні заходи".
- Десантно-штурмові війська днями розповіли, що в Покровськ змогли потрапити ворожі ДРГ. Росіяни розстрілюють мешканців міста.