Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Що не так з мобілізацією
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Зеленський: ситуація складна в Покровську і на Новопавлівському напрямку, де триває боротьба за звільнення 4 сіл

На околицях Лимана ворога немає, а на Сумському напрямку ситуація покращилася. 

Зеленський: ситуація складна в Покровську і на Новопавлівському напрямку, де триває боротьба за звільнення 4 сіл
Покровськ (ілюстративне фото)
Фото: Донецька ОДА

Ситуація у Покровську складна, там Сили оборони багато роблять для знищення окупантів. Також важко на Новопавлівському напрямку, де ворог раніше захопив вісім сіл Дніпропетровської області.

Чотири з них Сили оборони вже звільнили, а за інші триває боротьба. Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 19 жовтня, передає кореспондент LB. 

На околицях Лимана, за словами президента, росіян немає, а дані про це були дезінформацією. Всі ворожі спроби пройти до Лимана були ліквідовані. 

Кращим стан справ для захисників став у Куп'янську та в Сумській області, додав президент.

“Сумський напрямок – там у нас трішки краще стало”, – поінформував він про основні зміни на фронті. 
