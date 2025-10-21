Росіяни атакували Харків КАБами (оновлено)

В ніч на 21 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Харків атакований ворожими КАБами - у місті пролунали вибухи. Попередньо - Індустріальний район. Деталі уточнюємо”, - написав Терехов, і попередив про загрозу повторних ударів.

Пізніше мер Харкова додав, що у місті пролунали вже чотири вибухи, попередньо у тому ж Індустріальному районі.

Згодом він уточнив, що російські КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі, є пожежа. Вже відомо про чотирьох постраждалих - у всіх гостра реакція на стрес.