У Запоріжжі внаслідок нічної атаки поранені 13 людей

Ворог поцілив дронами по будинках. 

Фото: ДСНС України в Telegram

Сьогодні вночі під ворожою атакою перебувало і Запоріжжя. Ворог бив по обласному центру з 1:30 до 1:47 безпілотниками. 

Поранені 13 людей, повідомили в ОВА. Без електропостачання – 2000 осель.

ДСНС повідомила, що в місті спалахнули декілька пожеж:

  • горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м)
  • займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м)
  • пожежа покрівлі багатоповерхового будинку – ліквідована.

“Рятувальники евакуювали мешканців із зон небезпеки. На місцях працюють усі екстрені служби”, – йдеться у повідомленні. 
