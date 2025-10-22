У Запоріжжі внаслідок нічної атаки поранені 13 людей

Сьогодні вночі під ворожою атакою перебувало і Запоріжжя. Ворог бив по обласному центру з 1:30 до 1:47 безпілотниками.

Поранені 13 людей, повідомили в ОВА. Без електропостачання – 2000 осель.

ДСНС повідомила, що в місті спалахнули декілька пожеж:

горіли балкони на 4 поверхах житлового будинку (100 кв.м)

займання чотирьох балконів у п’ятиповерхівці (60 кв.м)

пожежа покрівлі багатоповерхового будинку – ліквідована.

“Рятувальники евакуювали мешканців із зон небезпеки. На місцях працюють усі екстрені служби”, – йдеться у повідомленні.



