Головне за середу, 22 жовтня: наслідки нічної ворожої атаки, понад 110 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 111 бойових зіткнень, ворожі обстріли, графіки відключень. Яким запам’ятається 1337-й день повномасштабної війни.

Кількість поранених унаслідок нічної атаки Росії зросла до 30.

За даними начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, з них п'ятеро – діти. "Понад 10 госпіталізовані, з них 4 дитини", – розповів Ткаченко.

Загинули двоє людей – в Дніпровському районі. Жертвами є подружжя 66 і 69 років, уточнила столична поліція.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 22 жовтня відбулося 111 бойових зіткнень.

40 – на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали і на Олександрівському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 22 жовтня – в новині.

Генштаб ЗСУ повідомив також, що Сили оборони України підняли державний прапор у населеному пункті Кучерів Яр Донецької області на Покровському напрямку.

Операцію зі звільнення села виконали бійці 132-го окремого розвідувального батальйону Десантно-штурмових військ. Під час бойових дій українським військовим вдалося "суттєво поповнити обмінний фонд" — у полон потрапили кілька десятків російських солдатів.

Кучерів Яр розташований приблизно за 40 кілометрів від Покровська. Село було окуповане російськими військами під час їхнього просування в напрямку Добропілля. До початку повномасштабного вторгнення населення населеного пункту становило близько 140–150 осіб.

Уночі 22 жовтня Росія здійснила комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України. Застосувала ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – “балістика”) та 405 БпЛА різних типів.

Основними напрямком удару була Київська область. Постраждали і Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська і Одеська, повідомили Повітряні сили.

“Зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі”, – йдеться у повідомленні.

Ворог застосував:

405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – “шахеди”)

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл. – Росія, ТОТ Донецької обл.)

9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл. – Росія, ТОТ АР Крим)

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Ростовської обл.

4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької обл.).

За попередніми даними станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Після масованої атаки РФ по енергетиці України найтяжчою ситуація з енергопостачанням залишається у Чернігівській, Сумській, Харківській та Одеській областях, повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

За словами Некрасова, під час сьогоднішньої атаки цілями росіян стали об'єкти як генерації, так і розподілу та передачі електроенергії у кількох областях. Через це значна частина жителів України залишилися без світла.

З метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ), передає Укренерго.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у своєму регіоні.

У ніч на 22 жовтня підрозділи Сил оборони України уразили два стратегічні об’єкти на території РФ: заводи з виробництва боєприпасів та нафтопереробний.

Як розповіли у Генштабі, йдеться про Саранський механічний завод у республіці Мордовія. Це підприємство виготовляє протипіхотні інженерні боєприпаси та комплекти мінування, детонатори до боєприпасів та вузли ініціювання.

Також уражений Махачкалінський нафтопереробний завод у республіці Дагестан. Там зафіксовано влучання в одну з установок переробки на території підприємства. Основним призначенням заводу є забезпечення пальним та його зберігання в інтересах морської бази Каспійського флоту та заправка військових суден російських окупантів. Щорічний об’єм переробки складає до 1 мільйона тонн.

Лувр відкрився сьогодні ‒ через три дні після пограбування, повідомляє Le Parisien.

У неділю музей зачинили після вражаючої крадіжки восьми коштовностей з галереї Аполлона, які оцінили у 88 мільйонів євро.

Міністерка внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс розповіла в ефірі Europe 1, що розслідування триває. Його проводить Бригада з боротьби з бандитизмом (BRB) у співпраці з Центральним управлінням із боротьби з незаконним обігом культурних цінностей (OBC)

До справи залучено понад сто слідчих. Поки що жодного підозрюваного не заарештовано.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!