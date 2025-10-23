Зеленський: російські гроші можна використати для виробництва далекобійної зброї в Україні

Частину коштів, які надійдуть у межах «репараційних кредитів» із заморожених активів Росії, планують спрямувати на виробництво далекобійної зброї в Україні з дальністю до 3 000 км.
Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».
«Я зараз відкрию щось нове. Ми чітко використовуємо далекобійні можливості українського виробництва. І ми сподіваємося, що далекобійні можливості українського виробництва – (дальністю) від 150 км до 3000 км – стануть нашими новими можливостями», — сказав глава держави.
Президент пояснив, що питання полягає у забезпеченні додаткового фінансування для масового виробництва такої зброї.
«До речі, питання щодо (російських) активів також є дуже важливим для нас: частково використати їх для українського виробництва. Безумовно, також і для європейського виробництва, наших партнерів», — додав Зеленський.
- Президент закликав учасників засідання Європейської Ради якомога швидше ухвалити рішення щодо використання заморожених активів РФ для захисту від російської агресії. Він також повідомляв, що Україна планує використати значну частину цих коштів для закупівлі європейської зброї.