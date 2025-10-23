Зеленський: російські гроші можна використати для виробництва далекобійної зброї в Україні

«Сподіваємося, що далекобійні можливості українського виробництва – (дальністю) від 150 км до 3000 км – стануть нашими новими можливостями», - вважає глава держави.

Частину коштів, які надійдуть у межах «репараційних кредитів» із заморожених активів Росії, планують спрямувати на виробництво далекобійної зброї в Україні з дальністю до 3 000 км.

Про це заявив Володимир Зеленський на пресконференції під час саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає «Європейська правда».

«Я зараз відкрию щось нове. Ми чітко використовуємо далекобійні можливості українського виробництва. І ми сподіваємося, що далекобійні можливості українського виробництва – (дальністю) від 150 км до 3000 км – стануть нашими новими можливостями», — сказав глава держави.

Президент пояснив, що питання полягає у забезпеченні додаткового фінансування для масового виробництва такої зброї.

«До речі, питання щодо (російських) активів також є дуже важливим для нас: частково використати їх для українського виробництва. Безумовно, також і для європейського виробництва, наших партнерів», — додав Зеленський.