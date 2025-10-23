Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Обстріли Херсонщини: РФ вбила та поранила сімох мирних мешканців

Під обстріли РФ потрапив обласний центр.

Наслідки російського обстрілу
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Упродовж дня через російські обстріли на Херсонщині загинули троє цивільних, ще четверо зазнали поранень. 

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.  

Упродовж дня ворог застосовував для обстрілів Херсонщини артилерію і різного типу дрони.  

Станом на 17:30 відомо про трьох загиблих жителів області та чотирьох поранених.  

Унаслідок артилерійських обстрілів у Херсоні загинули чоловік та жінка, ще одна жінка – у Білозерці. 

Травм зазнали четверо цивільних: двоє через російські атаки за допомогою дронів, та двоє – від ворожої артилерії.  

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, навчальний заклад, автотранспорт.   
