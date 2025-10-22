На Херсонщині десятеро цивільних постраждали унаслідок російського терору

Через російські обстріли на Херсонщині постраждали десятеро людей, пошкоджені будинки та соціальна інфраструктура.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів(ч. 1 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні.

За даними слідства, 22 жовтня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонської області з артилерійської, мінометної зброї, а також за допомогою дронів.

Унаслідок російських обстрілів відомо про десятьох постраждалих. Найбільша кількість поранених – у Херсоні.

Восьмеро людей дістали травм внаслідок кількох артилерійських обстрілів міста. Та ще один чоловік травмувався через вибух снаряду, який окупанти скинули з БпЛА.

Також від скиду снаряду на трасі між Новодмитрівкою та Томиною Балкою постраждала жінка, яка на момент обстрілу перебувала в авто.

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, магазин, кав’ярня, складське приміщення.