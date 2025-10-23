Російського окупанта, який катував цивільних у Балаклії, засудили до 12 років ув’язнення

Балаклійський районний суд Харківської області заочно засудив російського військовослужбовця, який під час окупації міста понад пів року керував катуваннями мирного населення. Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними прокуратури, засуджений був військовим комендантом Балаклії та видавав накази, що дозволяли незаконні затримання та тортури цивільних. Підставами для "затримання" мирних мешканців він вважав участь у зоні АТО, наявність родичів-військових або проукраїнські висловлювання.

Під час допитів комендант особисто застосовував психологічний тиск: погрожував насильницьким вивезенням до РФ, ставив пістолет на стіл перед затриманими, позбавляв їх їжі, води та нормальних умов утримання.

Завдяки діям прокуратури та суду окупанта визнано винним у жорстокому поводженні з цивільними (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Окупанта оголошено у розшук.