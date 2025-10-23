В Армія+ запустили подання електронних рапортів на переведення між ЗСУ та Нацгвардією

Рапорт подається безпосередньо у застосунку в розділі «Зміна місця служби».

У застосунку «Армія+» запрацювала нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям подавати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами України та Національною гвардією.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, спільно з Міністерством внутрішніх справ напрацювали відповідний механізм, і тепер військові отримують можливість переводитися між відомствами швидко та зручно.

Рапорт подається безпосередньо у застосунку в розділі «Зміна місця служби», де потрібно обрати напрямок переведення — із ЗСУ в НГУ або навпаки.

Шмигаль назвав запуск цифрової подачі рапортів черговим етапом у реалізації кадрових реформ у секторі оборони. Новий функціонал має підвищити ефективність управління у війську та створити зручніші умови для проходження служби.