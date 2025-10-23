Росіяни тричі за день атакували Краматорськ оптоволоконними дронами

Вдень 23 жовтня росіяни тричі вдарили по Краматорську Донецької області із застосуваннями FPV- дронів на оптоволокні.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Усі три влучання прийшлись по приватному сектору у передмісті в період часу з 12:45 по 15:01. На щастя, обійшлось без постраждалих, проте пошкоджено два житлові будинки та три автомобілі", — ідеться у повідомленні.