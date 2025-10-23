Внаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“З перших днів повномасштабного вторгнення РФ вони висвітлювали ситуацію в області, розповідали правду про ворожі злочини, евакуацію цивільного населення, історії наших захисників. Вони працювали у найгарячіших точках Донеччини, були всюди завжди перші. Важко повірити, що це могло статись саме з ними”, – написав Філашкін.

Він вислови співчуття рідним, близьким та колегам.

Колега загиблих Сергій Болотніков у повідомленні розповів, що раніше Олена Губанова пережила ракетний удар по піцерії в Краматорську.