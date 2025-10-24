Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ГоловнаСуспільствоЖиття

На сухпайках почали друкувати QR-коди для збору зворотного зв’язку від військових

Починаючи з жовтня 2025 року, нанесення QR-коду на пакування є обов’язковою вимогою для всіх виробників сухпайків.

На сухпайках почали друкувати QR-коди для збору зворотного зв’язку від військових
Ілюстративне фото
Фото: пресслужба Міноборони

На сухпайках почали друкувати QR-коди для збору зворотного зв’язку від військових. Такі пайки вже почати поставляти у військові частини.

Як повідомили у Міноборони, відтепер військові можуть залишати відгуки про сухпайки, скориставшись QR-кодом на упаковці індивідуальних раціонів ДПНП та ДПНП-П. 

Цей інструмент є частиною стратегії "Державного оператора тилу" Міноборони України, спрямованої на постійне вдосконалення системи забезпечення на основі реального досвіду військових.

Починаючи з жовтня 2025 року, нанесення QR-коду на пакування є обов’язковою вимогою для всіх виробників сухпайків. 

Через опитування збирають інформацію про рівень задоволеності сухпайками: окремими стравами, пакуванням, а також про загальні враження. Форма містить як закриті питання з оцінкою, так і відкриті – щоб військові могли описати, що саме їм не подобається і які зміни хотіли б бачити.

Це допоможе виявити ключові запити військових, зокрема щодо смакових характеристик, зручності упаковки та балансу страв у раціонах. Ці дані використають при прийнятті рішень щодо вдосконалення раціонів.

Сухпайки з QR-кодом вже постачаються у військові частини. Зараз триває перший етап збору та опрацювання даних, тож всі військові, які вже отримали сухпаї з QR-кодом, можуть долучитись до опитування.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies