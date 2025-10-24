Починаючи з жовтня 2025 року, нанесення QR-коду на пакування є обов’язковою вимогою для всіх виробників сухпайків.

На сухпайках почали друкувати QR-коди для збору зворотного зв’язку від військових. Такі пайки вже почати поставляти у військові частини.

Як повідомили у Міноборони, відтепер військові можуть залишати відгуки про сухпайки, скориставшись QR-кодом на упаковці індивідуальних раціонів ДПНП та ДПНП-П.

Цей інструмент є частиною стратегії "Державного оператора тилу" Міноборони України, спрямованої на постійне вдосконалення системи забезпечення на основі реального досвіду військових.

Через опитування збирають інформацію про рівень задоволеності сухпайками: окремими стравами, пакуванням, а також про загальні враження. Форма містить як закриті питання з оцінкою, так і відкриті – щоб військові могли описати, що саме їм не подобається і які зміни хотіли б бачити.

Це допоможе виявити ключові запити військових, зокрема щодо смакових характеристик, зручності упаковки та балансу страв у раціонах. Ці дані використають при прийнятті рішень щодо вдосконалення раціонів.

Сухпайки з QR-кодом вже постачаються у військові частини. Зараз триває перший етап збору та опрацювання даних, тож всі військові, які вже отримали сухпаї з QR-кодом, можуть долучитись до опитування.