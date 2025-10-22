Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Шмигаль: уряд спростив порядок закупівлі безпілотних систем військовими частинами

Тепер військові частини зможуть напряму купувати як готові системи, так і їхні складові.

війна з рф
Фото: Генштаб

Кабмін за ініціативи Міноборони ухвалив рішення про спрощення порядку закупівлі безпілотних систем тактичного рівня, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та їх комплектувальних частин. 

Про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

Відтепер військові частини зможуть напряму купувати як готові системи, так і їхні складові — електродвигуни, акумулятори та інші уніфіковані деталі — без зайвих бюрократичних процедур.

Зміни до Порядку здійснення закупівель дозволяють постачальникам уникати тривалої процедури збору повного пакета документів на кодифікований виріб. Це має значно прискорити забезпечення підрозділів Збройних сил безпілотниками та системами РЕБ, необхідними для виконання бойових завдань.

Як повідомив Шмигаль, ухвалене рішення підвищить ефективність та оперативність постачання військової техніки, а отже, зміцнить обороноздатність країни. "Тепер наші військові отримуватимуть необхідні БПЛА та засоби РЕБ швидше й ефективніше", — зазначив він.

Спрощення процедур не вплине на контроль якості продукції, а також сприятиме розширенню кола виробників і постачальників, залучених до оборонних замовлень.
﻿
