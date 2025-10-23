НАБУ відкрило матеріали справи про майже 16-мільйонні збитки одеському аеропорту

Ексочільниця КП не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому на догоду приватній фірмі.

НАБУ і САП завершили розслідування у справі виконувачки обов'язків гендиректора КП «Міжнародний аеропорт Одеса», яку підозрюють у завданні підприємству мільйонних збитків.

Як ідеться на сайті Антикорупційного бюро, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому. Ця сертифікація дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків).

Крім того, підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія.

Унаслідок цього в грудні 2020 року комунальне підприємство втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту і почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг.

НАБУ заявило, що через такі дії одеська громада отримала збитків на понад 15,6 млн грн.

Експосадовицю звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.