Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
ГоловнаСуспільствоПодії

НАБУ відкрило матеріали справи про майже 16-мільйонні збитки одеському аеропорту

Ексочільниця КП не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому на догоду приватній фірмі.

НАБУ відкрило матеріали справи про майже 16-мільйонні збитки одеському аеропорту
аеропорт
Фото: odessa.online

НАБУ і САП завершили розслідування у справі виконувачки обов'язків гендиректора КП «Міжнародний аеропорт Одеса», яку підозрюють у завданні підприємству мільйонних збитків. 

Як ідеться на сайті Антикорупційного бюро, посадовиця умисно не подала до Державіаслужби заявку на сертифікацію аеродрому. Ця сертифікація дозволяла підприємству з 2003 року отримувати прибуток від авіакомпаній (зліт, посадка та стоянка літаків).

Крім того, підозрювана сприяла тому, щоб статус експлуатанта аеропорту отримала приватна компанія.

Унаслідок цього в грудні 2020 року комунальне підприємство втратило цей статус, а вказана компанія стала новим експлуатантом аеропорту і почала заробляти на наданні авіакомпаніям відповідних послуг.

НАБУ заявило, що через такі дії одеська громада отримала збитків на понад 15,6 млн грн.

Експосадовицю звинувачують у зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies