У Херсоні росіяни вбили цивільного

Російська армія здійснила артилерійський обстріл Херсона . Унаслідок російського терору є загиблий і поранений.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

