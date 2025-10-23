У Херсоні росіяни вбили цивільного

Російські окупаційні війська вбили мирного мешканця у Херсоні.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські загарбники завдали удару по Дніпровському району Херсона.
Внаслідок російського обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1970 року народження.
Російська армія здійснила артилерійський обстріл Херсона. Унаслідок російського терору є загиблий і поранений.
Вдень 23 жовтня російська окупаційна армія атакувала Херсон, 44-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та контузію.