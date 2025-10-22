Росія для нинішнього удару використала 433 дрони і ракети. Основним напрямком удару була Київська область

Уночі 22 жовтня Росія провела комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України. Застосувала ударні БпЛА, ракети повітряного і наземного базування. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 433 засоби повітряного нападу – 28 ракет (15 із них – “балістика”) та 405 БпЛА різних типів.

Основними напрямком удару була Київська область. Постраждали і Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська і Одеська, повідомили Повітряні сили.

Фото: Повітряні сили в Telegram Атака 22 жовтня

“Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях та падіння збитих (уламки) на 19 локаціях. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей (локаційно втрачені), інформація уточнюється. На жаль, є загиблі та постраждалі”, – йдеться у повідомленні.

Ворог застосував:

405 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – Росія, Чауда – ТОТ АР Крим (близько 250 із них – “шахеди”)

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл. – Росія, ТОТ Донецької обл.)

9 крилатих ракет Іскандер-К (райони пусків: Курська, Воронезька обл. – Росія, ТОТ АР Крим)

4 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Ростовської обл.

4 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (район пусків: ТОТ Запорізької обл.).

За попередніми даними, станом на 12.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

333 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);

8 крилатих ракет Іскандер-К;

6 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Атака 22 жовтня

Росіяни били по енергетичній інфраструктурі і житлових будинках. В Києві убито подружжя в Дніпровському районі, поранена 21 людина. У Київській області вбито чотирьох людей, зокрема шестимісячну дитину і дитину 12 років.

Є пошкодження інфраструктури в Одеській, Полтавській області. В Запоріжжі пошкоджено будинки.