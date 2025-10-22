У Києві є перебої з рухом електротранспорту: номери маршрутів

Після стабілізації всі трамваї і тролейбуси відновлять роботу.

У Києві внаслідок коливань напруги в енергосистемі, спричинених російським обстрілом, є перебої в русі електротранспорту. Про це повідомили в КМДА.

Рух трамваїв №№ 1, 3, 15 було зупинено. Станом на 12:51 трамваї номер 1 і 3 відновили роботу, згодом відновив рух і 15 трамвай.

Рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 організовано до Подільського депо.

Не курсують тролейбуси за маршрутами №№ 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 41. Ще частина тролейбусів курсує за зміненими схемами руху:

№ 12 – Залізничний вокзал "Центральний" – ст. м. "Либідська";

№№ 31 – до з.п. Куренівка.

“Фахівці «Київпастрансу» спільно з енергетиками оперативно реагують на ситуацію. Після стабілізації напруги в енергосистемі рух транспорту буде відновлений у звичайному режимі”, – повідомили в КМДА.

Сьогодні вночі ворог знову атакував Київ. У місті застосували відключення світла.



