Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві є перебої з рухом електротранспорту: номери маршрутів

Після стабілізації всі трамваї і тролейбуси відновлять роботу. 

У Києві є перебої з рухом електротранспорту: номери маршрутів
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві внаслідок коливань напруги в енергосистемі, спричинених російським обстрілом, є перебої в русі електротранспорту. Про це повідомили в КМДА. 

Рух трамваїв №№ 1, 3, 15 було зупинено. Станом на 12:51 трамваї номер 1 і 3 відновили роботу, згодом відновив рух і 15 трамвай.

Рух трамваїв №№ 11, 12, 16, 19 організовано до Подільського депо.

Не курсують тролейбуси за маршрутами №№ 5, 6, 7, 16, 18, 19, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 41. Ще частина тролейбусів курсує за зміненими схемами руху:

  • № 12 – Залізничний вокзал "Центральний" – ст. м. "Либідська";
  • №№ 31 – до з.п. Куренівка.

“Фахівці «Київпастрансу» спільно з енергетиками оперативно реагують на ситуацію. Після стабілізації напруги в енергосистемі рух транспорту буде відновлений у звичайному режимі”, – повідомили в КМДА.

  • Сьогодні вночі ворог знову атакував Київ. У місті застосували відключення світла.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies