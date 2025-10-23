Трамп пояснив небажання передати Україні Tomahawk "технічною складністю"

Нібито лише армійці США знають, як їх застосовувати.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що на заваді передачі Україні ракет Tomahawk стоїть проблема освоєння цієї зброї.

Як пише "Суспільне", республіканець стверджує, що навчитися користуватися засобом ураження з дальністю близько 2500 кілометрів можна лише за період від 6 місяців до 1 року.

При цьому у Вашингтоні взагалі не хочуть передавати інформацію про ракети будь-яким іншим арміям світу. А це означає, що єдиний спосіб отримати Tomahawk - це залучити до їхнього запуску військових США. Трамп відкинув такий сценарій.