З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ГоловнаСуспільствоВійна

На Миколаївщині виявили російських шпигунів на оборонному заводі, затримано лаборантку та слюсаря

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких рашисти готували повітряні удари. Їм загрожує довічне.

На Миколаївщині виявили російських шпигунів на оборонному заводі, затримано лаборантку та слюсаря
Фото: СБУ

На Миколаївщині затримано лаборантку та слюсаря оборонного заводу, які працювали на російську воєнну розвідку, повідомляє СБУ.

Як встановило розслідування, агенти діяли окремо один від одного і «зливали» окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта.

Також російські спецслужбісти намагалися дізнатися через «кротів» про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство.

Крім цього, фігуранти «звітували» кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокацію українських військ.

Співробітники СБУ викрили ворожу розвідактивність і затримали обох агентів під час робочих змін.

За матеріалами справи, обидва фігуранти потрапили до уваги воєнної розвідки РФ, коли публікували в Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких рашисти готували повітряні удари.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies