На Миколаївщині мер Первомайська отримав підозру у недостовірному декларуванні на 5,3 млн грн

Слідство встановило, що у декларації не відображено об’єкт нерухомості, грошові активи та фінансові зобов’язання його дружини.

На Миколаївщині мер Первомайська отримав підозру у недостовірному декларуванні на 5,3 млн грн
Олег Демченко
Фото: facebook / Олег Демченко

На Миколаївщині мер Первомайська Олег Демченко отримав підозру у недостовірному декларуванні на 5,3 млн грн. 

Про врученні підозри повідомляє Офіс генпрокурора, не називаючи імені мера. Втім на опублікованій прокуратурою фотографії у кабінеті підозрюваного видно герб Первомайська з назвою міста, а також прапор.

Фото: Офіс генпрокурора

Підозру вручили 21 жовтня 2025 року. За даними слідства, посадовець умисно вніс завідомо недостовірні відомості до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2023 рік. 

У декларації не відображено об’єкт нерухомості, грошові активи та фінансові зобов’язання його дружини на загальну суму на понад 5,3 млн грн.
