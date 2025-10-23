Морська піхота спростувала російський вкид про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні

34 окрема бригада берегової охорони морської піхоти спростувала російську дезінформацію про "захопленя" мікрорайону Острів у Херсоні. Захисники тримають позиції, берег під українським контролем.

Військові наголосили, що припиняють усі спроби ворога закріпитися на правому березі Дніпра. Успіху в окупантів немає.

"У пропагандистських телеграм-каналах окупантів Херсон уже «захоплений», а «російська піхота» нібито ходить по правому берегу. На реальних кадрах із мікрорайону Острів та селища Садове – тиша, спокій і відсутність будь-якого противника. 34-та окрема бригада берегової оборони 30 корпусу морської піхоти тримає свої позиції міцно та безперервно контролює берегову лінію Дніпра. Антонівка, Садове та Херсон знаходяться під нашим пильним оком, усі спроби противника наблизитися до річки припиняються негайно", – повідомили військові.