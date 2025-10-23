Зеленський: "жодних територіальних поступок" Росії

Президент Володимир Зеленський повторив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки Росії. Спілкуючись з пресою в Єврораді, він також відповів на запитання, чи підтримає Київ пропозицію з припинення вогню.

Він сказав, що Україна готова на це, і готова на будь-який формат переговорів. Але це мають бути чесні переговори про довготривалий мир.

Україна розраховує на ухвалення Вашингтоном рішення про далекобійну зброю.

"Томагавки, я думаю, ви чули від президента Трампа, є дуже чутливим питанням. Але то як із санкціями раніше. Раніше це було неймовірно, але зараз ми бачимо енергетичні санкції, які дуже важливі", – сказав президент.