Зеленський: "жодних територіальних поступок" Росії

Президент України повторив попередню позицію. 

Фото: Сайт президента

Президент Володимир Зеленський повторив, що Україна не піде на жодні територіальні поступки Росії. Спілкуючись з пресою в Єврораді, він також відповів на запитання, чи підтримає Київ пропозицію з припинення вогню.

Він сказав, що Україна готова на це, і готова на будь-який формат переговорів. Але це мають бути чесні переговори про довготривалий мир. 

Україна розраховує на ухвалення Вашингтоном рішення про далекобійну зброю.

"Томагавки, я думаю, ви чули від президента Трампа, є дуже чутливим питанням. Але то як із санкціями раніше. Раніше це було неймовірно, але зараз ми бачимо енергетичні санкції, які дуже важливі", – сказав президент.

  • Учора США оголосили санкції проти російської нафтової сфери. Це відбулося на тлі скасування Дональдом Трампом раніше анонсованої зустрічі з Путіним. Американський президент не побачив готовності Кремля до конструктиву.
  • За даними західної преси, Росія відкинула пропозицію Трампа припинити вогонь на поточних лініях фронту. Вона збирається продовжувати обстріли і бойові дії. 
