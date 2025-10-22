На Харківщині трактор під час польових робіт підірвався на ворожій міні

У Вільхівській територіальній громаді на Харківщині трактор підірвався на ворожій міні у полі. Унаслідок вибуху поранень зазнав чоловік.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"Сьогодні у Харківському районі, на території Вільхівської територіальної громади, стався підрив трактора під час робіт у полі. Унаслідок вибуху постраждав тракторист – чоловік 1959 року народження", – ідеться у дописі.
Чоловік отримав акубаротравму й осколкове поранення обличчя.
- 21 жовтня російські окупанти вдарили FPV-дроном по цивільній автівці на Харківщині. У результаті атаки постраждали двоє місцевих мешканців – чоловік та жінка літнього віку.