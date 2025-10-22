Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині трактор під час польових робіт підірвався на ворожій міні

Чоловік отримав акубаротравму й осколкове поранення обличчя.

На Харківщині трактор під час польових робіт підірвався на ворожій міні
Український фермер йде до свого трактора перед обробкою поля до посівної біля села Новояковлівка, Запорізька область, 12 квітня
Фото: EPA/UPG

У Вільхівській територіальній громаді на Харківщині трактор підірвався на ворожій міні у полі. Унаслідок вибуху поранень зазнав чоловік. 

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"Сьогодні у Харківському районі, на території Вільхівської територіальної громади, стався підрив трактора під час робіт у полі. Унаслідок вибуху постраждав тракторист – чоловік 1959 року народження", – ідеться у дописі.

Чоловік отримав акубаротравму й осколкове поранення обличчя.
Теми: , ,
