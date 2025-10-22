«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили ще двох мешканців Донеччини

У Костянтинівці також поранено двоє людей.

За минулу добу Росія вбила двох жителів Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Люди загинули у Костянтинівці. Ще 2 людини на Донеччині отримали поранення ‒ також у Костянтинівці.

З початку повномасштабного вторгнення росіян загинуло 3694 мешканці області, поранено 8355. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
