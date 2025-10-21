Росіяни за добу вбили одного мешканця Донеччини

Людина загинула у Костянтинівці.

Росіяни за минулу добу вбили одного мешканця Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 20 жовтня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Костянтинівці”, — йдеться в повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 21 жовтня.

Краматорський район. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено авто. У Слов'янську пошкоджено ангар. У Дружківці пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці загинула людина, пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок.Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Загалом за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 208 людей, у тому числі 39 дітей.