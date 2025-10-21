«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГУР зафіксувало наказ російських окупантів розстрілювати цивільних в околицях Покровська

Його віддав один із польових командирів 30-ї окремої мотострілецької бригади російської армії.

ГУР зафіксувало наказ російських окупантів розстрілювати цивільних в околицях Покровська
Покровськ
Фото: Донецька ОВА

Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України зафіксували черговий воєнний злочин російських окупаційних військ — наказ знищувати цивільних осіб, які намагаються залишити зону бойових дій.

Відповідне перехоплення ГУР оприлюднило на своїх сторінках у соцмережах.

Наказ на страту мирних жителів віддав один із польових командирів 30-ї окремої мотострілецької бригади російської армії. Ця частина входить до складу 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу РФ і наразі діє в околицях Покровська.

У перехопленій розмові окупант наказує своїм підлеглим відкрити вогонь по цивільних, які намагаються евакуюватися:

У ГУР наголосили, що такі накази — чергове свідчення системних злочинів російських військ проти цивільного населення.

«Страти та катування військовополонених, убивства мирних мешканців і позасудові страти власних солдатів — це не випадковість, а свідома політика держави-агресора», — підкреслили у розвідці.

  • Днями 7-ий корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомляв про випадки, коли російські ДРГ вбивали цивільних у Покровську.
