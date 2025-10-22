До трьох черг одночасно: Укренерго анонсувало графіки відключення на завтра

В "Укренерго" повідомили про запровадження заходів обмежень споживання електроенергії.

Про це поінформували в енергокомпанії.

"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання", — ідеться у повідомленні.

Для побутових споживачів застосують графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом до трьох черг одночасно.

Для промислових споживачів – графіки обмеження потужності.

"У разі зміни ситуації – про це буде повідомлено додатково. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" – наголошують в "Укренерго".