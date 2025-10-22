Росіяни атакували дроном житловий район Костянтинівки на Донеччині

Сьогодні в Костянтинівці Донецької області стався черговий обстріл з боку окупантів. Ворожий ударний FPV-дрон влучив у житловий сектор міста.

Про це повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Унаслідок атаки поранення отримала одна цивільна особа. Постраждалому оперативно надали першу медичну допомогу на місці події. Наразі вирішується питання його евакуації до лікувального закладу для подальшого лікування.

За попередньою інформацією, руйнувань та пошкоджень інфраструктури не зафіксовано.

Місцевих жителів закликають не наражати себе та своїх близьких на небезпеку і за можливості евакуюватися в безпечніші регіони.