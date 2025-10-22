«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Новгород-Сіверського зросла, на Чернігівщині діють графіки відключення світла

Усього за минулу добу росіяни завдали 94 удари по 28 населених пунктах у прикордонні.

Фото: t.me/chernigivskaODA

Росія вчора атакувала енергетичну інфраструктуру у трьох громадах Чернігівської області: у Корюківському і Новгород-Сіверському районах. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

Зараз в області діють графіки відключень електропостачання ‒ як погодинні, так і аварійні. 

Вчора вдень під масованою комбінованою атакою опинився Новгород-Сіверський. Ворожі снаряди й безпілотники били просто по центру міста, по цивільних. Унаслідок загинуло чотири людини, кількість постраждалих зросла до 11 осіб. Серед них 10-річна дитина, яка зараз у важкому стані в обласній лікарні. 

Троє поранених також доставлені в обласні медзаклади, решта госпіталізовані у Новгород-Сіверській ЦМЛ або на амбулаторному лікуванні. 

Пожежа внаслідок знищила оселю, ще 9 житлових будинків пошкоджені. “Руйнувань багато: лікарня, ліцей, “Нова пошта”, кафе, цивільні автівки і медичний транспорт”, ‒ зазначив Чаус. 
