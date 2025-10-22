Зеленський про обстріл: загинули 6 людей, під ударом перебували 10 областей

Президент України Володимир Зеленський відреагував на комбіновану атаку по території України і зазначив, що станом на ранок 22 жовтня відомо про 17 постраждалих людей. Шестеро людей, з них двоє дітей загинули. Тому необхідно посилити санкції щодо РФ та забезпечити Україні далекобійність.

"Ще одна ніч, яка доводить, що Росія не відчуває достатнього тиску за затягування війни. Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки", – написав глава держави у телеграмі.

Він нагадав, що ворог атакував Запоріжжя, були влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області.

"Російські слова про дипломатію нічого не означають доти, доки російські керівники не відчувають критичних проблем. А це можна забезпечити лише санкціями, лише далекобійністю і лише скоординованою дипломатією всіх наших партнерів. Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та «сімки», усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь", – зазначив Зеленський.

За його словами, кожен, хто зараз допомагає Україні системами ППО та ракетами до них, захищає життя, і Україна за це вдчна. А кожен, хто допоможе Україні з далекобійністю, наблизить завершення війни.