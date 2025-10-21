Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території Росії. Цього разу було уражено Брянський хімічний завод.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.
“Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони”, - зазначили в Генштабі.
Удару завдали Повітряні Сили ЗСУ у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони.
Результати ураження уточнюються.
В Генштабі наголосили, що Брянський хімічний завод є важливою складовою російського ВПК, на ньому виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет.