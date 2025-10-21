Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод

Брянський хімічний завод є важливою складовою російського ВПК.

Генштаб: Сили оборони уразили Брянський хімічний завод
Storm Shadow
Фото: Defense Express

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу на території Росії. Цього разу було уражено Брянський хімічний завод.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

“Масований комбінований ракетно-авіаційний удар було здійснено в тому числі ракетами повітряного базування Storm Shadow, які подолали російську систему протиповітряної оборони”, - зазначили в Генштабі.

Удару завдали Повітряні Сили ЗСУ у взаємодії з Сухопутними військами, Військово-Морськими Силами та іншими складовими Сил оборони.

Результати ураження уточнюються.

В Генштабі наголосили, що Брянський хімічний завод є важливою складовою російського ВПК, на ньому виробляються порох, вибухові речовини та компоненти для ракетного пального, зокрема для боєприпасів і ракет.
