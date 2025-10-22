Укрзалізниця: через обстріл є затримки поїздів

Унаслідок масованого обстрілу Росією України є ушкодження залізничної інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі потяги затримуються.
Про це повідомили в Укразлізниці.
"Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами", – розповіли там.
Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який станом на ранок 22 жовтня перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка становить до двох годин.
Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години.
Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів, про це повідомлять додатково.
- У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Спершу Росія застосувала балістику, потім – дрони і знову ракети. Є загиблі та поранені.
- У Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.