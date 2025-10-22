У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Укрзалізниця: через обстріл є затримки поїздів

Повідомляють про пошкодження інфраструтури та знеструмлення. 

Укрзалізниця: через обстріл є затримки поїздів
поїзд на Закарпатті
Фото: пресслужба УЗ

Унаслідок масованого обстрілу Росією України є ушкодження залізничної інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі потяги затримуються. 

Про це повідомили в Укразлізниці. 

"Триває масований обстріл всієї території України. Є пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами", – розповіли там. 

Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Черкаси, який станом на ранок 22 жовтня перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка становить до двох годин.

Також зміненим маршрутом прослідує поїзд №793/794 Черкаси — Київ. Затримка у дорозі близько години. 

Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів, про це повідомлять додатково.

  • У ніч на 22 жовтня росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Спершу Росія застосувала балістику, потім – дрони і знову ракети. Є загиблі та поранені. 
  • У Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
