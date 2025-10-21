У Польщі 9 країн готуватимуть та забезпечуватимуть українську бригаду

Литва та ще 8 країн домовились про навчання та оснащення української бригади у навчальному центрі OP-LEGIO в Польщі. Відповідний меморандум підписали під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Про це повідомляє LRT.

“Країни-учасниці нададуть підтримку, яка включатиме постачання озброєння та техніки, а також навчання військовослужбовців, що дозволить підготувати українську бригаду відповідно до сучасних стандартів НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для цього Литва надасть мобільну навчальну групу, учбові боєприпаси та гранати. Також Литва передасть українській бригаді засоби боротьби з безпілотниками та прилади нічного бачення литовського виробництва на суму близько 12 млн євро.

Навчальний центр OP-LEGIO розпочав роботу 1 жовтня у Польщі, за 160 кілометрів від кордону з Україною.

Ініціативу очолює Норвегія, до якої приєднуються Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція.