Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
ГоловнаСуспільствоВійна

У Польщі 9 країн готуватимуть та забезпечуватимуть українську бригаду

Українській бригаді нададуть озброєння та техніку.

У Польщі 9 країн готуватимуть та забезпечуватимуть українську бригаду
Навчання українських артилеристів на самохідних артилерійських установках AS-90.
Фото: Міністерство оборони Великобританії

Литва та ще 8 країн домовились про навчання та оснащення української бригади у навчальному центрі OP-LEGIO в Польщі. Відповідний меморандум підписали під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Про це повідомляє LRT.

“Країни-учасниці нададуть підтримку, яка включатиме постачання озброєння та техніки, а також навчання військовослужбовців, що дозволить підготувати українську бригаду відповідно до сучасних стандартів НАТО”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для цього Литва надасть мобільну навчальну групу, учбові боєприпаси та гранати. Також Литва передасть українській бригаді засоби боротьби з безпілотниками та прилади нічного бачення литовського виробництва на суму близько 12 млн євро.

Навчальний центр OP-LEGIO розпочав роботу 1 жовтня у Польщі, за 160 кілометрів від кордону з Україною. 

Ініціативу очолює Норвегія, до якої приєднуються Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Польща, Литва, Фінляндія та Швеція.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies